Calciomercato Milan – Bomba Olmo! E un colpo è vicinissimo: “Tutto vero”

Mai come in questa stagione, il nuovo anno si sta aprendo tra enormi novità e ribaltoni clamorosi in casa Milan. Primo tra tutti, chiaramente, l'avvicendamento sulla panchina rossonera, che è passata da Fonseca a Sergio Conceicao. Nel frattempo c'è subito da pensare alla Supercoppa italiana e alla sfida contro la Juventus, ma anche alla sessione di calciomercato di gennaio che ha appena aperto i battenti. Insomma, tantissima carne al fuoco. In particolare, il mercato del Milan è un tema che si sta facendo caldissimo in queste ore, anzi incandescente.