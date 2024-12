Vediamo i numeri pre partita di Hellas Verona-Milan

Gli altri numeri del match

“Dopo aver subito due gol in ognuna delle prime tre giornate di questo campionato, il Milan ha mantenuto la porta inviolata in sette delle successive 12 partite di Serie A; nel periodo, nella competizione, solo il Napoli ha fatto meglio (otto clean sheet, ma con una gara in più dei rossoneri). Rafael Leão, che ha realizzato tutte le sue tre reti di questo campionato in trasferta, ha già trovato tre gol contro l'Hellas Verona in Serie A: solo contro Cagliari, Lecce (cinque contro entrambe) e Fiorentina (quattro) ha fatto meglio nella competizione e con una rete eguaglierebbe già quanto fatto nello scorso torneo fuori casa”.