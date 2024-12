Calciomercato Milan – Voce clamorosa: “C’è l’offerta! 50 milioni per…”

Non solo il campo, la sfida contro il Verona, e le news sul futuro di Fonseca: in casa Milan anche il calciomercato sta iniziando a muoversi molto concretamente. Anche perché la sessione invernale di gennaio è ormai alle porte e non c'è più tempo da perdere se si vorranno fare affari, tanto in entrata quanto in uscita. Sappiamo che gli obiettivi di mercato del Milan sono diversi, con la priorità assoluta che va al centrocampista. Per questo i nomi accostati ai rossoneri sono davvero tanti.