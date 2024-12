Ecco tutti i numeri di Hellas Verona-Milan di ieri sera

Ecco tutti i numeri

"1- Grazie alla rete odierna, con 4 gol in 15 presenze in questa Serie ATijjani Reijnders ha eguagliato il proprio record di marcature stagionali registrato nei maggiori 10 tornei internazionali (4 anche nel 2021/22 ma in 33 presenze con l'AZ). Da inizio novembre, solo Kean (5) ha realizzato più reti di Tijjani Reijnders nella Serie A 2024/25 (4, come Thuram e Lookman). 2- Solo nel 2021/22 (4 in 33 presenze) e nel 2023/24 (4 in 32), entrambe con la maglia del Monaco, Youssouf Fofana aveva servito più assist stagionali nei big-5 campionati europei (3 in 15 incontri con il Milan finora in Serie A). 3- Il Milan ha vinto 8 gare di fila contro l'Hellas Verona in campionato, solo contro il Siena (9) i rossoneri vantano una striscia aperta più lunga di successi consecutivi nel torneo. 4- Il Milan ha vinto una trasferta senza subire gol di Serie A per la seconda volta in campionato, dopo l'1-0 esterno contro il Monza del novembre scorso. 5- Solo Napoli (116) e Atalanta (111) hanno effettuato più conclusioni totali nella prima frazione di gioco rispetto al Milan nella Serie A in corso (109)".