Novellino: “Milan? I top in Italia sono Pioli, Gasp o Allegri”

In esclusiva a TMW Radio ha parlato il tecnico Walter Navellino il quale sul Milan si è espresso dicendo: “Chi l’allenatore giusto per il futuro in rossonero? È sempre antipatico parlarne. Ma partirei da un allenatore di livello come Allegri, Gasperini o Pioli. Comunque servono calciatori che abbiano voglia di rivincita”.