news milan

Il casting per il nuovo allenatore del Milan prosegue in casa rossonera. Tantissimi i nomi tirati in ballo negli ultimi tempi, come tante sono le voci e le news sui possibili candidati alla panchina del Diavolo per il dopo-Pioli. C'è fermento tra tifosi e addetti ai lavori, soprattutto dopo quanto accaduto con il caso Lopetegui. Il club ora non può più sbagliare o dare altri segnali di incertezza e debolezza. Adesso servono risposte serie e concrete, possibilmente anche in tempi brevi.