Notizie Milan – Rangnick firmerà ad agosto: cifre e durata del contratto

MILANO – L’accordo c’è, ora va messo nero su bianco. Il Milan ha deciso di affidare la propria panchina, per la prossima stagione, a Ralf Rangnick, il quale si svincolerà dal Lipsia per firmare con il club rossonero. Il tedesco coprirà un doppio ruolo: allenatore e dirigente responsabile dell’area tecnica, come mai era accaduto prima nella storia della società meneghina. Stando a Tuttosport, Rangnick incontrerà Gordon Singer a Londra nel mese di luglio, per poi firmare il contratto ad agosto, subito dopo la fine del campionato italiano.

LE CIFRE – Come riferisce SportMediaset, il Milan non baderà a spese pur di ottenere la firma di Rangnick, tanto che per lui sarebbe pronto un triennale, con opzione per il quarto anno, da ben 5 milioni di euro a stagione. Il ‘Professore’, inoltre, avrà ampia libertà di manovra sui movimenti di calciomercato, sia in entrata che in uscita.

