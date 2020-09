Notizie Milan – Nuovo innesto per le giovanili, arriva Pseftis

MILANO – Il portale Transfermarkt.it, ha riporta un nuovo colpo in entrata del Milan, ma che dovrebbe andare a rinforzare le giovanili rossonere. Si tratta di Fotis Pseftis, estremo difensore classe 2003 dell’Asteras Tripol. Il portiere da qualche tempo si allena con la prima squadra e il Diavolo è rimasto colpito, tanto per proporgli un futuro a Milano. Un colpo in prospettiva quindi per il Milan che vuole assicurarsi il futuro e questo ovviamente passa anche dalle sue giovanili, come è stato per Donnarumma, Gabbia e i giovanissimi Maldini e Colombo, che si stanno affacciando alla prima squadra di Stefano Pioli.