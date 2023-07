Nocerino: “Il Milan senza Tonali perde tanto, ma sta investendo i soldi”

In un’intervista a Tuttomercatoweb, l’ex centrocampista del Milan classe 1985 Antonio Nocerino ha parlato del momento in casa Milan

In un’intervista a Tuttomercatoweb, l’ex centrocampista del Milan classe 1985 Antonio Nocerino ha parlato del momento in casa Milan, con la cessione di Tonali e i nuovi investimenti della proprietà RedBird sul calciomercato.

“Con la Premier il calcio italiano non può competere. Fanno un altro sport. Per me era uno dei più forti. Quindi si, il Milan perde tanto. Però questa cessione responsabilizzerà gli altri. Se poi fanno acquisti come Pulisic allora al Milan peserà meno l’assenza di Tonali. Il Milan ha preso Romero che è un giovane fortissimo, sta comunque investendo i soldi incassati”.