Tonali: “Scelta più difficile della mia carriera, fatta nel momento giusto”

Ieri il centrocampista è tornato in Italia dopo l'ufficialità del passaggio al Newcastle. Le sue parole ai cronisti sul suo addio al Milan

Redazione Il Milanista

Ieri Sandro Tonali è tornato a Milano dopo aver fatto tappa in Inghilterra per l'ufficialità del suo passaggio dal Milanal Newcastle. Il centrocampista classe 2000 ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti. Le sensazioni sulla avventura: "Ho conosciuto gente che mi ha voluto a tutti i costi e che non vede l’ora di lavorare con me. Le prime sensazioni sono positive ma come lo erano prima". Il distacco non è stato facile: "È stata finora la scelta più difficile della mia carriera, ma andava presa adesso e l’abbiamo fatto. Il Milan mi ha accolto come un figlio e li ringrazierò per tutta la vita. Non mi dimenticherò mai di questo. Voglio bene a tutti quelli che hanno lavorato insieme a me nel Milan, a tutti i miei ex compagni. Guarderò sempre il Milan e sarò sempre un loro tifoso, se lo meritano e sono persone d’oro. È stata una scelta che ho dovuto fare e l’ho presa nel momento giusto".

L'importanza di Paolo Maldini: "Per me è stato un riferimento importantissimo, mi ha aiutato molto soprattutto nel primo anno, mi ha preso in braccio. Quest’anno si sono divise le strade ma lui era e resterà per sempre il nostro grandissimo aiuto per i giocatori. Nessuno meglio di lui conosce il Milan e sta con i giocatori. È una persona eccezionale e lo ringrazio. Lui anche da dirigente sapeva benissimo distinguere i ruoli. Ci faceva stare sereni in tutti i modi, anche nel momento in cui è andato via".

Il rapporto con Leao: "Ho parlato con Rafa prima della notizia, è normale che non si aspettassero questa cosa, ma da persone intelligenti hanno capito e lo stesso Rafa mi ha detto che mi augura il meglio. Resteremo comunque in contatto non solo per quest’anno ma per sempre". Si è trattato di una scelta ponderata: "La nostra decisione non è arrivata dopo questa stagione ma è il frutto di tre stagioni: è stato un cammino bellissimo al Milan. Spero un giorno di poter tornare a Milano e vedere i tifosi sorridere".