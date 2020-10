MILANO – QUESTE LE PAROLE DI ANTONIO NOCERINO EX CALCIATORE ROSSONERO, AI MICROFONI DI MILAN TV:

“Sono arrivato in un grandissimo spogliatoio e questi grandi campioni fanno la differenza nella testa e con gli esempi quotidiani. Questo fa la differenza. Uno che vince e trascina non è un caso. Ho imparato questo da campioni come Ibrahimovic che mi ha fatto capire sin da subito dove ero arrivato e che cosa dovevo fare per giocare nel Milan.”