Noa Lang aspetta il Milan: andiamo alla scoperta del suo talento

Noa Lang ha fatto parlare di sé per cose che sono accadute fuori dal rettangolo di gioco. È forse questa la cosa che trattiene i rossoneri dal fare un'offerta per Noa Lang. "Ho scaldato il calcio del Belgio. Ve lo dico io: quando me ne sarò andato, mancherò. Ho dato colore al calcio, la prossima stagione piangerete e pregherete che ci sia un nuovo Noa Lang in Jupiler Pro League. Il club ha trovato il mio successore in Nusa, a volte dico scherzando che è l'unico a poter prendere la mia 10... Non so a chi toccherà, però servono spalle larghe. Ora sono pronto a partire". Queste sono solo alcune delle sue parole di quasi un mese fa.