Il presidente del Lille fa chiarezza su Sanches: il Milan torna a crederci!

Sanches, lo storico obiettivo del Milan rischia di saltare. Ma le ultime dichiarazioni del presidente del Lille lasciano uno spiraglio aperto

Redazione Il Milanista

Ormai lo sanno anche i muri: Renato Sanches è il sogno, l'obiettivo numero uno, il centrocampista perfetto per questo Milan. Sì perché sarebbe il ricambio migliore per rimpiazzare l'uscente Franck Kessié. Per carità, sono due giocatori molti diversi, l'ivoriano gioca un calcio più fisico, mentre il lusitano è più tecnico ed ha maggior abilità con la palla fra i piedi. Ciononostante l'ex Benfica andrebbe a ricoprire gli stessi ruoli dell'africano, interno di centrocampo e, all'occorrenza, trequartista con licenza di far gol, magari decisivi. Hanno quasi la stessa età: Kessié è del 1996, mentre il portoghese è più giovane di un anno. E dulcis in fundo, dopo la grande avventura con la maglia de Les Dogues, Sanches cercherebbe la dimensione giusta per consacrarsi definitivamente. Insomma, non può non essere da Milan.

Il mediano sembrava molto vicino al Milan, aveva già dato il suo benestare al suo trasferimento in Lombardia. Ma nell'ultima settimana, il PSG si è inserito nella rincorsa all'ex Bayern Monaco, con tanto di proposta super allettante. 6 milioni più bonus insieme con la possibilità di poter collaborare con il neo dirigente del PSG Luis Campos e il neo allenatore dei parigini Christophe Galtier. Tradotto: due figure estremamente fondamentali nel suo percorso di rinascita in quel di Lille. Piatto ricco mi ci ficco: miglior proverbio non ci poteva essere per descrivere questa proposta.

E il Milan? Rimarrebbe clamorosamente fuor dai giochi. Dopo mesi e mesi di pressing e lovestory, rimarrebbe con un pugno di mosche in mano. A ribaltare la situazione, ci ha pensato il presidente del Lille Olivier Letang. In particolare, il numero uno del club transalpino è intervenuto a margine della presentazione del nuovo tecnico del LOSC Paulo Fonseca - proprio l'ex romanista -, e ha rilasciato delle dichiarazioni al veleno sui rivali. Queste le sue parole: "L'anno scorso sarebbe dovuto partire per Barcelona, ma è normale: fa parte di quei giocatori a cui resta un anno di contratto. Ad oggi non c'è stato alcun contatto e nessuna offerta da parte del PSG. In realtà ci sono molti altri club europei interessati al giocatore e hanno già fatto delle richieste importanti." Semplice bluff di mercato? Chi lo sa… quel che è sicuro è che queste dichiarazioni ridanno un po' di speranza ai tifosi rossoneri.