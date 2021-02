Niente Milan per Simakan. Il francese promesso sposo del Lipsia

– Durante questa finestra di mercato Maldini e Massara hanno lavorato per rinforzare la rosa di Stefano Pioli, regalando all’emiliano un rinforzo per reparto. Come vice Ibrahimovic è arrivato l’ex Juventus e Bayern Monaco Mario Mandzukic. Un’operazione a bassissimo costo, visto che l’attaccante croato era svincolato. Sulla mediana gli uomini mercato rossoneri hanno deciso di prendere in prestito oneroso (500 mila euro) con diritto di riscatto (8,5 milioni + 1,5 di bonus) Soualiho Meité dal Torino . L’ex granata era la seconda scelta del club lombardo. Il prescelto era Kouadio Koné. Il 2001 era stato seguito e valutato attentamente dalla dirigenza rossonera, ma alla fine il Tolosa ha ritenuto più vantaggiosa l’offerta del Borussia M’gladbach. I tedeschi non solo hanno versato 15 milioni di euro nelle casse del club transalpino, ma gliel’hanno anche lasciato in prestito. Condizioni a cui il Milan poteva stare.

Diverso, invece il capitolo sulla difesa. Maldini e Massara hanno preso in prestito con diritto di riscatto (fissato intorno ai 28 milioni) Fikayo Tomori del Chelsea. I due hanno ritenuto che l’anglo-canadese potesse essere il giocatore perfetto per Pioli, come dichiarato dall’ex Capitano ai microfoni di Sky Sport nel prepartita contro il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic : “Fisicamente può fare la differenza. Può giocare in una linea a 4. In questo momento si va in un uno contro uno. Credo che però si debba lavorare di reparto. Difetto? Ha giocato troppo poco per quelle che sono le sue caratteristiche”. L’obiettivo, come a centrocampo, era un altro: Mohamed Simakan dello Strasburgo.