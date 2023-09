Newcastle: accoltellato un tifoso a Milano, la Digos indaga sulle dinamiche

Mancano pochissime ore al debutto stagionale dei rossoneri in Uefa Champions League. Questa sera alle ore 18:45, il Milandi Stefano Pioli ospiterà a San Siro gli inglesi del Newcastle. Giungono però bruttissime notizie, riportate dai colleghi di Calcio e Finanza. Stando alle ultime notizie, un inglese di 58 anni, tifoso del Newcastle, è stato accoltellato intorno alla mezzanotte da un gruppo di sette-otto persone in via Segantini e via Gola a Milano. Una coltellata alla schiena e due alle spalle. L’uomo è stato portato all’ospedale Policlinico e non è in gravi condizioni di salute. Sull’episodio sta indagando la Digos. Al momento è impossibile stabilire le cause dell'aggressione e se sia o meno legata al calcio o se riguardi altre dinamiche.