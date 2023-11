Ancora Nestorovski: “Non ho chiuso con la Nazionale, ho tanto da…”

Ilija Nestorovski ha parlato in vista del match di questa sera tra l'Italia e la Macedonia del Nord. Le sue parole...

Ilija Nestorovski ha parlato del match di questa sera e ha detto: "Ogni anno il ct inserisce 2-3 nuovi giocatori, ma non so se siamo in una fase di ricambio generazionale. Questo in fondo è un gruppo solido, che ha ancora tanto da dare nei prossimi anni".

Infine se ha chiuso con la nazionale — "Assolutamente no, il capitolo non è chiuso. In fondo ero in gruppo solo fino a qualche mese fa, ci ho giocato anche quando ero senza squadra. A ottobre e novembre non sono stato chiamato, è vero, ma con l'Ascoli ha ritrovato la continuità e spero di tornarci presto. Sono giovane, ho ancora tanto da dare".

