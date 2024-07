Nesta ritrova Galliani: “Così mi convinse ad arrivare al Milan…”

Alessandro Nesta è intervenuto in conferenza stampa insieme ad Adriano Galliani. Il nuovo tecnico del Monza non poteva non citare il Milan...

Stefania Palminteri Redattore 10 luglio 2024 (modifica il 10 luglio 2024 | 11:54)

Alessandro Nesta è intervenuto in conferenza stampa insieme ad Adriano Galliani. Il nuovo tecnico del Monza non poteva non citare il Milan, visto il suo glorioso passato al fianco del direttore.

Nesta ricorda come Galliani lo abbia portato al Milan: “La trattativa è durata due secondi. Non ho pensato a nulla, non mi sembrava vero. Ricordo una volta a Controcampo, eravamo entrambi ospiti e nel dietro le quinte il dottor Galliani mi disse: chi gioca al Milan è sempre felice. Così mi convinse“.

Il trio Nesta-Galliani-Berlusconi: “E’ una situazione particolare, vent’anni dopo facciamo un’altra conferenza stampa di presentazione. Abbiamo vinto tanto e perso tanto, siamo caduti e ci siamo rialzati, è stato un percorso stupendo. Lavorare con Galliani è un piacere, ma anche una responsabilità che sento doppia. Ho visto il centro sportivo e vedo la mano del presidente Berlusconi”.