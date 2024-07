Calciomercato Milan – Annuncio col botto: “Oltre a Morata arriva pure…” | News

Adesso Zlatan Ibrahimovic deve passare dalle parole ai fatti e regalare al nuovo Milan di Fonseca i primi colpi di questo calciomercato estivo. Il tempo passa, il ritiro rossonero sta iniziando e a Milanello non è ancora sbarcato nessun volto nuovo. Ibrahimovic ha comunque assicurato che a breve qualcosa succederà e che i colpi di mercato arriveranno. Senza escludere tra l'altro anche possibili sorprese. A tal proposito, le ultime notizie di calciomercato che stanno circolando in orbita Milan in queste ore sono particolarmente interessanti. Alvaro Morata rimane la prima scelta del Diavolo per l'attacco, ma in ballo ci sarebbero anche molte altre situazioni. Una in particolare, uscita proprio in queste ore, è inedita e sarebbe veramente clamorosa. Facciamo dunque il punto su Morata e sugli altri obiettivi rossoneri nella nostra consueta raffica di mercato, da sfogliare rapidamente una news dopo l'altra: partiamo subito dalla prima che riguarda proprio Alvaro Morata <<<