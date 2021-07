Napoli, Mario Rui scaccia le voci: “Il mio futuro è qui”

Il Napoli sta vivendo un momento di grandi sconvolgimenti. Dopo il cambio in panchina, anche la rosa si prepara a subire parecchie modifiche: tutto potrebbe cambiare con Hysay che è approdato alla Lazio; Insigne ancora in attesa di un rinnovo;...

Il Napoli sta vivendo un momento di grandi sconvolgimenti. Dopo il cambio in panchina, anche la rosa si prepara a subire parecchie modifiche: tutto potrebbe cambiare con Hysay che è approdato alla Lazio; Insigne ancora in attesa di un rinnovo; Koulibaly ricercato da Rafa Benitez e Di Lorenzo corteggiato dall'Atletico Madrid.

Da monitorare in particolare la situazione sulle fasce difensive. Non è un segreto che il club dei partenopei sia da tempo alla ricerca di un esterno che rinnovi e rafforzi la corsia di sinistra, spingendo in fase offensiva e aiuti in fase difensiva.

Un terzino per il Napoli

Il Napoli continua a monitorare in particolare la situazione legata ad Emerson Palmieri. Il terzino italo-brasiliano è la prima scelta della società azzurra, ma la trattativa non è semplice. La conferma arriva anche da Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui i partenopei proveranno a convincere il Chelsea con un’operazione in stile Bakayoko, quindi in prestito secco e magari a fine mercato.

Sempre per la fascia mancina si pensa a Reinildo Mandava, terzino sinistro del Lille, resta tra le opzioni per la fascia mancina. Il fresco vincitore della Ligue 1, non è scomparso dai radar azzurri, ma il suo futuro è legato a doppio filo alla cessione di Mario Rui, in trattativa col Galatasaray.

Mario ma che fai?

Al centro di tante voci di mercato, c'è il difensore portoghese che è dato per partente in direzione Galatasaray. Mario Rui però dice di voler restare al Napoli e lo fa in un'intervista concessa a Radio Kiss Kiss Napoli.

Le parole del calciatore sulla sua permanenza: "Certamente. Come ha detto anche il mio procuratore, ho rinnovato la scorsa stagione e ho ancora un contratto lungo. Mi piacere stare al Napoli, voglio restarci".

Sulla sfida contro un eventuale nuovo terzino: "Accetterei la sfida. In tutte le squadre importanti ci sono giocatori importanti per ogni ruolo, non solo uno. Se dovesse arrivare qualcuno sarebbe il benvenuto, ci giocheremmo il posto e faremmo il bene del Napoli".