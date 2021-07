Napoli Calcio – Spalletti spiazza De Laurentiis, vuole assolutamente…

Il Napoli di Luciano Spalletti ha disputato la sua prima amichevole. Gli Azzurri hanno ospitato, nel ritiro di Dimaro, il Bassa Anaunia, squadra del campionato Promozione del Trentino. Il risultato, 12 a 0, conta il giusto. Una sgambata che è servita soprattutto al tecnico toscano per vedere come i suoi stessero recependo i suoi diktat dopo la prima settimana di lavoro. Ma se la squadra inizia a ingranare, il mercato sembra essere ancora fermo. Il tecnico di Certaldo sta aspettando in particolare due rinforzi<<<