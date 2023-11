UFFICIALE – Rudi Garcia non è più l’allenatore del Napoli

Il comunicato ufficiale del Napoli in merito

"La Società Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Rudi Garcia. A lui e al suo staff il ringraziamento per la collaborazione resa fino a oggi". Questo il comunicato ufficiale del Napoli in merito all'esonero di Rudi Garcia da tecnico in prima della squadra campione d'Italia in carica.