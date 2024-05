Napoli, Conte sempre più vicino: le prossime ore saranno decisive

In questo finale di stagione è cominciato il cosiddetto valzer delle panchine. Il Milan ormai, salvo sorprese dell'ultimo minuto, ha scelto di puntare su Paulo Fonseca . In passato però si era fatto anche il nome di Antonio Conte, più invocato dai tifosi che cercato realmente dalla dirigente.

Il tecnico salentino infatti non è mai stato realmente nei piani del club rossonero. Ora però l'ex allenatore dell'Inter sta per tornare davvero in Serie A. Come riferito da Gianluca Di Marzio infatti, Conte è sempre più vicino a diventare l'allenatore del Napoli.