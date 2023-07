Musah aspetta la chiamata del Milan. Muro del presidente del Valencia

Yunus Musah aspetta la chiamata del Milan, mentre è in ritiro in Svizzera con il Valencia. Questa la situazione attuale

Dopo aver portato in rossonero cinque nuovi giocatori, il Milan si appresta a chiudere altre due operazioni di mercato. Nella giornata di oggi Okafor firmerà il contratto che lo legherà ai meneghini per i prossimi cinque anni, mentre sempre più vicino appare Chukwueze.

A fare muro non è tanto la dirigenza spagnola, quanto invece il proprietario del club valenciano Peter Lim. L’imprenditore singaporiano vuole infatti scatenare una vera asta di mercato per il giovane centrocampista. Al momento però questi intenti non si sono realizzati e Musah è partito con la squadra alla volta del ritiro in Svizzera, in attesa però della chiamata decisiva da parte del Milan.