Mercato Milan, Pedullà scatenato: “Dopo Cukwueze, può arrivare anche…”

Okafor sì, Chukwueze quasi: il mercato del Milan si sta arricchendo di altri due colpi importanti per il reparto d'attacco. Un calciomercato spumeggiante quello del club rossonero, che continua a inanellare acquisti di grosso calibro. Noah Okafor veste già di rossonero, mentre per Samuel Chukwueze le prossime ore saranno decisive per la fumata bianca. Ma il Milan pensa già ai prossimi colpi in entrata.