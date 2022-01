Muntari torna in campo: nuova esperienza a 37 anni

L' ex centrocampista rossonero Ali Muntari ha firmato un nuovo contratto con una squadra della prima divisione Ghanese, ovvero Hearts of Oak.

L' ex calciatore rossonero, Sulley Ali Muntari torna in campo. Il centrocampista ha trovato un accordo a breve termine con i campioni della Premier League ghanese, ovvero gli Hearts of Oak. Un anno di contratto più l'opzione per il successivo, questi sono i termini che hanno fatto trovare l'intesa fra le due parti. Il calciatore si allena già da diverse settimane con il club ed ha impressionato positivamente tutti i membri dello staff tecnico, scenderà in campo nella prima gara ufficiale però solamente dopo che avrà svolto le visite mediche di rito.