DIRETTA MERCATO MILAN – Tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Tutte le notizie sulle mosse di Maldini e Massara in queste ultime 24 ore di calciomercato: state connessi

Senza il bisogno di cercare sui vari siti le notizie di mercato sul Milan. Nell'ultimo giorno della sessione invernale, IlMilanista.it vi riporta in tempo reale l'evoluzione di tutte le trattative portate avanti dal Diavolo. Restate connessi e seguite gli aggiornamenti che riporteremo in tempo reale.

ORE 7:33 Non è finita per Lo Celso del Tottenham. Gli Spurs devono vendere a centrocampo dopo gli arrivi di Bentancur e Kulusevski. Maldini ci proverà anche oggi, ma attenzione al Villareal.

ORE 7:00 Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport ha rivelato che il Milan avrebbe fatto un tentativo in extremis per portare fin da subito Renato Sanches a Milanello: "Trattativa rimasta segreta fino all'ora di cena. C'era la possibilità di trovare un accordo sul cartellino intorno ai 25 milioni di euro più bonus. Il club rossonero era pronto a fare un investimento nell'immediato, ma il calciatore ed il suo entourage hanno chiesto troppo. Non c'era tempo per trattare su ingaggio e commissioni. Credo possa essere un arrivederci. Sanches obiettivo concreto per l'estate".