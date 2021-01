MOVIOLA | Tutti gli episodi da rivedere del match fra Milan e Torino

MILANO – Il Milan affronta il Torino dell’ex Marco Giampaolo in occasione della 16esima giornata del Campionato di Serie A. La partita vede il ritorno fra i convocati dell’attaccante rossonero, Zlatan Ibrahimovic. Ecco quelli che sono i principali episodi da moviola del match di San Siro.

PRIMO TEMPO – Diaz salta mezza difesa del Torino ed entra in area: viene abbattuto da Belotti. Per Maresca è tutto regolare. Il direttore viene però riichiamato dal VAR. On field review e rigore per i rossoneri. Giusto: Belotti colpisce il pallone, ma prima la gamba dell’avversario.

SECONDO TEMPO – Al minuto 49 Verdi calcia Tonali in area di rigore ma Maresca non ha dubbi, è fallo del rossonero. Richiamato al VAR però, Maresca annulla: è Verdi che colpisce Tonali, indifferente sul tiro del granata.

