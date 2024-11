MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Milan-Juventus

Vediamo insieme tutti gli episodi più controversi di Milan-Juventus, partita valida per la tredicesima giornata di Serie A

Si è appena conclusa la sfida tra Milan e Juventus , gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. Il match è terminato con il risultato di 0-0 . Ecco gli episodi da moviola più rilevanti.

Minuto 25 - Ammonizione per proteste a Rafael Leao. Il portoghese subisce un fallo dal connazionale Conceicao e l'arbitro concede la punizione senza ammonire il giocatore bianconero. Il numero 10 protesta in modo vibrante e si prende il cartellino. L'attaccante rossonero però aveva ragione: il fallo su di lui era da ammonizione, per aver interrotto un'azione potenzialmente pericolosa.