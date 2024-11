TOP E FLOP | Milan-Juve: chi sale e chi scende dopo la gara di San Siro

FLOP:

Le non perfette condizioni di Pulisic hanno aperto lo spazio nella formazione titolare per Loftus-Cheek. In una partita bloccata, però, l'inglese è rimasto impantanato nell'equilibrio tattico, senza incidere e riuscire mai a sfruttare le doti incursore. Deludente la prestazione di Morata. A San Siro era uno degli uomini più attesi, in veste di grande ex. Lo spagnolo però non è mai riuscito a farsi valere contro la difesa bianconera e a liberarsi per tentare la conclusione, anche se i compagni non gli hanno dato una grande mano. Dopo le ultime prove brillanti, passo indietro per Leao. Il portoghese ha provato un paio di giocate, ma non ha mai preso l'iniziativa per trascinare la squadra, spegnendosi progressivamente. Ancora incolore la prova di Emerson Royal: in fase di copertura si impegna, anche se commette diverse imprecisioni. In avanti si segnala per un colpo di testa pericoloso, ma per il resto la spinta è pressoché nulla. In generale in molti hanno fornito una prestazione scialba.