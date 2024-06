Euro 2024 – Morata avverte l’Italia: “Presseremo molto alti”

Il centravanti spagnolo Alvaro Morata ha parlato ieri alla vigilia di Italia vs Spagna. Risentiamo le sue parole...

Ieri ha parlato Alvaro Morata che ha detto: "Immagino che il Ct dell'Italia si chieda: 'come giocheranno questi ragazzi contro di me? Con un 9 falso, con le ali che giocano dentro e combinano? Con quelli che ti attaccano alle spalle?' Possiamo cambiare il modo in cui giochiamo più volte”.