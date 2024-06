Mercato Milan | Di Marzio spiazza tutti in diretta: “Posso svelarvi che…” | News

Il Milan sta lavorando in maniera decisa e convinta sul grande colpo di mercato in attacco. Questa è la priorità assoluta del club rossonero in questo momento. E il prescelto - lo sanno anche i muri - è sempre Joshua Zirkzee. Ormai si sa tutto della trattativa, che è in stato avanzato ma è anche bloccata dal nodo commissioni e minacciata dagli inserimenti di altri club (Juventus e Manchester United su tutti). Ne ha parlato anche il noto esperto di calciomercatoGianluca Di Marzio, che in diretta Sky ha sottolineato: "Il Milan continua ad avere Zirkzee come primo obiettivo e non ha assolutamente rinunciato a lui. Per questo continuerà a cercare una possibile intesa con il suo procuratore". Questa la doverosa premessa. Ma attenzione perché poi Di Marzio ha aggiunto altre pesanti news: "E' normale però che un grande club nel frattempo debba assolutamente considerare anche altre soluzioni. E quindi oggi posso svelarvi quella che è la lista delle possibili alternative a Zirkzee che il Milan sta vagliando". Senza indugiare oltre dunque, andiamo a vedere - nome per nome - la lista degli attaccanti svelata da Di Marzio <<<