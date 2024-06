Euro 2024 – Morata: “Contro l’Italia un bivio: ci hanno sempre eliminati”

Il centravanti spagnolo Alvaro Morata ha parlato ieri alla vigilia di Italia vs Spagna. Risentiamo le sue parole...

Ieri ha parlato Alvaro Morata che ha detto: “ Italia? Prima del sorteggio sapevo che sarebbe stato il nostro turno affrontarli. Li ho incontrati in tutti gli Europei e mi hanno eliminato entrambe le volte, purtroppo. Dobbiamo affrontarlo come un bivio, l' Italia è molto competitiva".

Ancora le sue parole

"Nel primo quarto d'ora contro la Croazia abbiamo visto la Spagna che conosciamo da una vita. Successivamente abbiamo proposto una partita diretta, per poi giocare nuovamente. Per le altre squadre siamo abbastanza imprevedibili. Se fossi l'allenatore andrei a letto con la testa come un tamburo con 26 giocatori a disposizione sapendo che possono giocare tutti”.