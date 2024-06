Morata: “Ho toccato il fondo, ho pensato di gettare la spugna”

In una toccante intervista rilasciata a El Chiringuito, Alvaro Morata ha confessato di aver vissuto momenti piuttosto complicati, in cui ha pensato di mollare: "Ho toccato il fondo, ho pensato di gettare la spugna. Non voglio dilungarmi troppo sull'argomento. Sembra sempre ti trovare scuse o lamentele... È una questione di rispetto e in Spagna molte persone non ne hanno. Ho vissuto molti episodi con la mia famiglia per strada; non importa quanti episodi spiacevoli sei costretto a vivere, questo è quello che accade ogni giorno: quando vado al supermercato con i miei figli o quando li porto agli allenamenti.