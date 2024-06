Milan, esplode il mercato! Bomba Lukaku, follia a centrocampo: “Pare che…”

Sono e saranno giorni di fuoco per il mercato del Milan, che sta rapidamente accelerando su più piste. Va detto che, anche a causa delle tantissime notizie che stanno circolando in questi giorni in ambiente rossonero, pare esserci tanta confusione, con voci e indiscrezioni che si rincorrono senza sosta. E, in alcuni casi, ribaltano anche le carte in tavola. E' stato così per la trattativa Zirkzee, che sembrava vicinissima alla fumata bianca salvo poi bloccarsi improvvisamente di fronte a diversi ostacoli per ora insormontabili. Ma non solo Zirkzee. Anzi, come detto, le ultime news sul calciomercato del Milan parlano anche di tantissimo altro, da Lukaku ad altre clamorose situazioni che stanno bollendo in pentola. Facciamo dunque il punto su tutte le voci e le indiscrezioni nella nostra consueta raffica di mercato e occhio ai possibili colpi di scena: iniziamo subito dalla prima news per poi sfogliarle tutte una dopo l'altra <<<