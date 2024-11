Monza-Milan 0-1: Reijnders firma una preziosa vittoria esterna

La cronaca del primo tempo

Il Monza inizia con determinazione la sfida. E infatti al 7' la squadra di Nesta trova il vantaggio con il gol di Mota, che gira di prima intenzione su sponda di Djuric: l'arbitro Feliciani però annulla per un fallo precedente di Bondo su Hernandez. I padroni di casa quindi prendono coraggio. Al quarto d'ora i brianzoli vanno vicini al gol: cross dalla destra per Maldini che, lasciato solo in area, calcia incredibilmente fuori un rigore in movimento. Al 19' c'è il primo squillo del Milan: dopo una buona combinazione, Morata serve una bella palla a Okafor che in area conclude in modo debole e centrale. Quando il Monza fa girare il pallone, il Milan si spacca in due. Al 25' infatti ci riprova Maldini, che ha il tempo di caricare un buon tiro da fuori, ma Maignan è attento e si distende in angolo. Al 28' Chukwueze trova Morata in area con un bel cross, ma lo spagnolo spreca con un colpo di testa sballato. Un minuto dopo occasionissima Monza. Traversone dalla sinistra per Pereira che può staccare di testa in libertà: un super Maignan gli nega il gol con un grande riflesso. Al 37' ci prova Fofana, che scaglia un tiro potente dalla distanza, deviato in angolo. Al 43' però il Milan riesce a trovare il vantaggio in contropiede. Chukwueze fa correre Pulisic che mette un bel cross per il colpo di testa di Morata: Izzo respinge, ma Reijnders arriva con ottimo tempismo e mette dentro di testa per l'1-0. I rossoneri vanno all'intervallo con un vantaggio prezioso.