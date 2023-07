Monguzzi sullo stadio: “Una tra Milan e Inter deve ristrutturare San Siro!”

Come convincere Inter e Milan a restare: “C’è un progetto che si chiama Magistretti-Aceti di ristrutturazione del Meazza che viene incontro anche ai desideri dei due gruppi finanziari. C’è una società che gestisce 300 impianti che si è fatta avanti su San Siro per altri eventi. Secondo me la prima è quella più praticabile ora che c’è il vincolo. Noi come Comune di Milano non dovremmo lamentarci del vincolo, è un funzionario dello Stato che fa il suo dovere. Se verrà messo il vincolo sarà di tutela culturale e ambientale: io spero che non sia il Comune di Milano a chiedere al governo di rimuoverlo, perché sarebbe il paradosso”.