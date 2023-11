Moncada e Furlani non mollano la pista Miranda: le ultimissime

Moncada e Furlani sono già all'opera in vista del mercato invernale. La squadra rossonera sta cercando in tutti i modi di chiudere per Miranda

L'emergenza infortuni in difesa delle ultime settimane sta portando la squadra di Moncada e Furlani a lavorare in vista della prossima sessione di mercato. Stiamo parlando di un Milan che ha bisogno di qualche riserva di lusso che possa permettere ai titolarissimi di prendersi dei giorni di pausa.

Proprio oggi è emerso il nome del nuovo e possibile difensore centrale: Lloyd Kelly. In queste ore tiene banco anche l'innesto di un vice Theo Hernandez decisamente molto importante per tutta la squadra rossonera. Il nome lo conosciamo tutti ed è quello di Miranda. Adesso non resta che capire quando effettivamente potrà diventare rossonero.

La dirigenza non molla il pressing anche perché si tratta di un calciatore che tra qualche mese andrà ufficialmente in scadenza. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che continuare ad attendere e capire le prossime mosse della dirigenza. La possibilità che tutto venga anticipato a gennaio, resta molto alta.

