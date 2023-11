Chi è Lloyd Kelly? Quello che bisogna sapere sul nuovo nome per la difesa

La squadra continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Intanto arrivano delle importanti novità dal mercato: le ultime

Il Milan di Stefano Pioli dovrà affrontare a San Siro, contro l'Udinese l'ennesima emergenza delle ultime due stagioni. La squadra di Milano scenderà in campo senza diversi giocatori importanti, il primo è senza ombra di dubbio Pierre Kalulu. Il difensore francese è un perno fondamentale per la retroguardia, ma la sua prognosi dice out fino a quattro mesi.

Insieme a lui non ci saranno altri giocatori molto importanti e proprio per questo motivo la dirigenza ha deciso di operare sul mercato. Il nome delle ultime ore è quello di Lloyd Kelly. Stiamo parlando di un difensore centrale in forza al Bornemouth che ha delle qualità davvero molto interessanti per il calcio italiano.

Nel corso di questa stagione si sta ritagliando il suo spazio in Premier League, visto che ha messo a referto la bellezza di sei presenze. Dopo che è stato uno dei condottieri l'anno scorso quando le "Cherries" sono state promosse dalla seconda serie.

