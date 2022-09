Verso Milan-Dinamo: Pioli dovrà fare i conti con le molte assenze

Domani pomeriggio il Milan giocherà in Champions League, ma mister Pioli dovrà fare i conti con molte assenze importanti.

Redazione Il Milanista

Il Milan continua ad allenarsi, in vista della sfida di domani pomeriggio in casa. I rossoneri accoglieranno a San Siro i rivali della Dinamo Zagabria, per la seconda giornata di Champions League. Gli uomini di Pioli sono vogliosi di conquistare punti importanti per la classifica, che vede attualmente i croati al primo posto. Tuttavia per il confronto di domani mister Pioli dovrà fare a meno di molti giocatori.

Non ci sarà ovviamente Florenzi, che si è operato e non tornerà in campo prima del prossimo gennaio. Tra gli indisponibili del match c’è anche Ante Rebic, alle prese con un’ernia discale. Divock Origi soffre da tempo di infiammazioni saltuarie dopo una lesione riscontrata a maggio ed è andato in Belgio per sottoporsi alle cure. Entrami i giocatori non saranno a disposizione del tecnico nerazzurro a lungo. Secondo il Corriere dello Sport, Pioli spera di riabbracciarli per la sfida contro il Chelsea del 5 ottobre oppure per la gara contro i bianconeri della settimana successiva.

Come è ovvio non ci sarà neanche Zlatan Ibrahimovic e nemmeno Marko Lazetic. Il giovane attaccante non è stato infatti inserito nella lista Uefa e si sta allenando con la formazione Primavera di Abate. Per domani invece è stato recuperato Krunic, già oggi in campo con i compagni, e ci sarà anche Leao (costretto a saltare per espulsione la prossima gara contro i partenopei).