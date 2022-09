LIVE- Segui la conferenza di Pioli e Saelemaekers alla vigilia del match

Domani a San Siro il Milan disputerà la seconda giornata di Champions League. Segui live la conferenza di Pioli e Saelemaekers della vigilia.

Mancano poco più di 24 ore alla seconda gara di Champions League, che vedrà il Milan sfidare a San Siro la Dinamo Zagabria. In attesa del big match, tra pochi minuti Stefano Pioli parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia insieme ad Alexis Saelemaekers. Qui su ilMilanista.it potrete seguire il live testuale:

Prende la parola Saelemaekers: “è vero che da quando sei piccolo fare un gol in Champions è una cosa che sogni. Quando lo fai ti dà una gioia importante. Ora è importante giocare di squadra e secondo il nostro livello per vincere le partite”.

“è importante avere un giocatore come Messias che ti stimola molto durante gli allenamenti per dare tutto me stesso e poi è il mister a scegliere chi far giocare. Siamo in un grande club, è normale avere molta concorrenza in campo”.

“Si conta vincere, ma ogni partita è importante. Non guardiamo cosa ha fatto la Dinamo finora, noi giochiamo seguendo le nostre caratteristiche e con il fuoco dentro. Domani vincerà la squadra più forte”.

“Queste sono le nostre caratteristiche. siamo veramente una famiglia, dobbiamo dare tutto sempre e ascoltare quello che dice in settimana il mister e poi dare tutto sul campo”.

“La cosa più importante per me è giocare con la mentalità di aiutare la squadra in ogni settimana. Ogni partita voglio giocare al mio livello per aiutare la squadra a vincere”.

“Noi siamo sempre sereni. Vinciamo o perdiamo, però per noi è più importante giocare secondo le nostre caratteristiche. Se giochiamo come sappiamo fare, possiamo vincere le prossime partite. Non guardiamo mai indietro”.

“Io non sono il mister. Lui fa le sue scelte e io rispetto le sue decisioni. L’unica cosa che voglio è giocare, dopo dove gioco non mi importa perché darò sempre tutto me stesso”.

“Io provo sempre di fare il massimo sul campo, do tutto in allenamento e mi alleno al massimo. Non penso di aver fatto il massimo, non ho fatto tanti gol e assist. Devo migliorare su questo e lo sto facendo. Spero di poter aiutare la squadra nelle prossime partite”.

“CDK lo vedo molto bene nella squadra. È arrivato tranquillo, conscio delle sue qualità. Io l’ho aiutato sulle cose fuori campo, perché è difficile arrivare in una nuova città. Ma sul campo sa cosa fare perché è un grande giocatore. So che può aiutare la squadra in questa stagione”.

“Per me è una grande gioia giocare in una Nazionale così forte. Sapevo che avevamo grandi giocatori e stiamo facendo bene ora in Nazionale. È importante per me e sono molto contento di fare parte di questa squadra”.

Prende la parola mister Pioli: “Se giochiamo ad un livello alto, in Italia o in Europa non fa la differenza. Domani dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità, sia come approccio che come atteggiamento”.

“tutte le partite scende in campo il Milan migliore per vincere la partita. ogni volta schiero chi ritengo pronto e che possa fare meglio. La partita di domani è importante e la giocheremo con determinazione per vincere la partita”.

“La nostra ambizione deve essere quella di mettere in campo il nostro massimo esponenziale per cercare di vincere la partita”.

“Non siamo preoccupati, ma dispiaciuti per origi. Perché è forte e sono consapevole delle sue qualità. Ma sono situazioni che possono succedere. Spero di riabbracciarlo dopo la sosta”.

“è difficile rispondere perché quello che è successo con il VAR è spiazzante. In tutte le difficoltà è facile puntare il dito, ma una soluzione deve essere trovato. Ci deve essere più equilibrio e una migliore decisione finale”.

“Si può sempre far meglio, i ragazzi sono molto bravi perché sono ambiziosi. Credo che Leao stia lavorando a un livello altissimo e deve continuare così. È un punto di riferimento per la nostra squadra. Domani ci saranno situazioni diverse rispetto a quelle delle altre partite e dovrà essere bravo a fare le giuste scelte”.

“Olivier è contento di giocare sempre, mentre è meno contento quando lo tolgo. CDK può giocare prima punta perchè manca anche Origi, è una possibilità anche quella. Potrebbe essere una buona soluzione”.

“Da qui a gennaio molte cose succedono. Non è una nostra priorità in questo momento il mercato. Certo avere due assenze in attacco è difficile, ma ho tanti altri giocatori che possono occupare quella posizione lì. Oppure posso cambiare delle situazioni in cambio”.

“Giocheremo davanti ai nostri magnifici tifosi che hanno creato un’atmosfera magica nell’ultimo periodo e ne dobbiamo approfittare”.

“la partita di domani è molto importante, ma non può essere decisiva. Potremmo essere al primo posto nel girone se vinciamo. È un’occasione difficile ma vogliamo provare a sfruttarla”.

“La Dinamo segna tre gol a partita, con il Chelsea ha fatto una partita diversa ma migliore. Aspetta l’avversario, è veloce, con due attaccanti che si accordano bene. Ha tutte le caratteristiche di una squadra difficile da superare”.

“Per le caratteristiche dei nostri avversari non posso usare la difesa a tre. Per domenica è tutto possibile, ma vedremo perché non sto pensando alla partita di domenica ma a quella di domani”.

“Credo che Dest sia pronto, ma sono tutti pronti per domani. Sarà difficile per me fare delle scelte, ma è importante avere tutti i giocatori pronti di far bene”.