Moggi: “Nerazzurri più qualità, rossoneri più attributi ma occhio al Sassuolo”

L'ex presidente della Juventus Luciano Moggi ha parlato della divertente corsa Scudetto tra il Milan e l'Inter

In esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio ha parlato l'ex presidente della Juventus Luciano Moggi che sulla lotta Scudetto ha detto: “Di cose facili nel calcio non ne ho mai viste… il Milan ha due risultati su tre, ma la partita contro il Sassuolo deve giocarla. L’Inter ha più qualità, il Milan ha più attributi. Il campionato l’avrebbe anche potuto vincere la Juventus se avesse battuto l’Inter. Anche se chi avrebbe davvero potuto lottare per il titolo è il Napoli”. Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio dove ha parlato l'ex presidente della Juventus Luciano Moggi.

Su Sky Sport ha parlato Beppe Bergomi il quale sulla lotta Scudetto tra Inter e Milan ha detto: “L’Inter, a luglio, quando è ripartita si faceva fatica a metterla tra le prime 4. Poi la società e l’allenatore hanno lavorato bene, a dicembre sembrava una squadra ingiocabile. Poi il calendario fitto e lo sforzo tremendo per rimanere aggrappata in tutte le competizioni nel mese di gennaio e febbraio lo ha pagato. Il Milan invece ha rosa profonda con giocatori europei, vero che gli manca il finalizzatore ma tutto il resto è competitivo”. Queste le parole su Sky Sport ha parlato Beppe Bergomi.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato in esclusiva l'ex centravanti portoghese della viola Nuno Gomes che sul suo connazionale Rafael Leao ha detto: "Ha le caratteristiche del velocista, in più è potente, ha un grande controllo palla in corsa, ed è tecnicamente fortissimo. Mi ricorda Thierry Henry ma aggiungerei anche Adrianoper la forza e in certi momenti anche Ronaldo il Fenomeno per l’esplosività". Queste le parole di Nuno Gomes alla Gazzetta dello Sport sul suo connazionale Rafael Leao.