Mirabelli svela: “Ansu Fati era nostro, se solo fosse rimasta la…”

In esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web ha parlato l'ex direttore sportivo rossonero ora al Padova, Massimo Mirabelli, il quale è tornato a parlare di quando era in carica all'interno della società del diavolo e ha svelato alcuni curiosi retroscena.

Sentite le parole di Massimo Mirabelli

"Se quando ero al Milan avevamo cercato Hakim Ziyech? Non solo: in quel periodo avevamo individuato lui e Ansu Fati che era in scadenza e in quel momento non era nelle grazie del Barcellona. Se fosse rimasta quella proprietà lo avremmo preso". Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web dove ha parlato l'ex direttore sportivo rossonero ora al Padova, Massimo Mirabelli, il quale è tornato a parlare di quando era in carica all'interno della società del diavolo svelando alcuni curiosi retroscena.