Milanello non si svuota: Pioli può preparare al meglio il derby

MILANO – La pausa delle Nazionali non ha svuotato Milanello, Infatti sono tanti i giocatori che sono rimasti a disposizione del club. Una buona notizia per Stefano Pioli che può preparare al meglio il derby contro l’Inter di Antonio Conte. Sorprende la non convocazione di Theo Hernandez da parte della Francia di Deschamps. Oltre a lui sono rimasti a disposizione Calabria, A. Donnarumma, Kalulu, Castillejo, Colombo e Maldini, più gli infortunati Romagnoli, Rebic, Musacchio, Conti, Ibrahimovi e Duarte. Quest’ultimi ancora positivi al Covid-19. Intanto arriva una notizia che fa tremare i tifosi rossoneri. Bomba da Sky Sport: addio clamoroso a gennaio? >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA