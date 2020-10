News Milan – Mercato, bomba da Sky Sport: addio clamoroso a gennaio?

News Milan, Baiocchini spiazza i tifosi del Diavolo: “Può partire a gennaio”

MILAN NEWS – Chiuso ufficialmente il mercato si pensava ci si potesse finalmente dedicare esclusivamente al calcio giocato, invece la notizia clamorosa che arriva direttamente da Sky Sport condizionerà inevitabilmente l’umore dei tifosi del Milan. Il noto giornalista Manuele Baiocchini ha sganciato un’autentica bomba che, qualora si verificasse, provocherebbe un colpo al cuore ai supporter del Diavolo.

Baiocchini si è soffermato sulla situazione contrattuale di due pilastri del club rossonero: “Concluso il mercato dei trasferimenti, in casa Milan si comincia a parlare dei rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu. Le situazioni dei due giocatori sono identiche nella forma, ma diverse nella sostanza. Il 30 giugno entrambi i contratti scadono, ma, a differenza del turco, Donnarumma è cresciuto al Milan. Si sente milanista e vuole rimanere a tutti i costi. Il Milan vuole tenerlo e prima del derby ci potrebbe essere un nuovo incontro con Raiola per trovare un’intesa comune. Ricordiamo, infatti, che dal primo febbraio il giocatore potrebbe accordarsi a zero. Per Calhanoglu la situazione è diversa”.

"Non è un giocatore più giovanissimo e ha magari determinate ambizioni, vorrebbe giocare da protagonista la Champions League. Sappiamo che ci sono squadre interessate a prenderlo da svincolato come la Vecchia Signora e l'Atletico Madrid. La distanza tra quello che chiede Calhanoglu e quello che offre il Milan è molto ampia. Al momento non ci sono grandi possibilità che Calhanoglu rinnovi il contratto con il Milan. E' chiaro che poi si rivedranno con l'agente del giocatore nelle prossime settimane, ma non è escluso che il numero 10 rossonero possa partire a gennaio a fronte di un'offerta adeguata". La situazione potrebbe non essere così tragica come la dipinge Baiocchini, ma Maldini deve fare in fretta per evitare che si sia costretti a rinunciare al fantasista turco a gennaio, per non perderlo a zero a giugno.