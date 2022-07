Qui Milanello – Oggi doppio allenamento per i rossoneri

Nella giornata di oggi i rossoneri di Stefano Pioli scenderanno in campo ben due volte per una doppia seduta di allenamento

Redazione Il Milanista

Il Milan di Stefano Pioli sta continuando la propria preparazione in vista dello start della prossima stagione. Manca sempre meno. Il 13 agosto, infatti, il diavolo scenderà in campo contro l'Udinese debuttando così in Serie A in vista del prossimo campionato 2022/2023. I rossoneri dovranno cercare di difendere lo Scudetto conquistato poco più di due mesi fa al culmine di una stagione perfetta.

Il comunicato del Milan in merito all'allenamento di ieri

Sul sito del Milan è online un comunicato che vi riportiamo nel quale viene fatto il punto sull'allenamento di ieri e quello di oggi per i rossoneri. Il Milan ieri ha svolto un allenamento singolo: “Ripresa degli allenamenti ieri pomeriggio per i rossoneri, dopo il giorno di riposo concesso ieri dal Mister. Squadra arrivata a Milanello a ora di pranzo, per poi scendere negli spogliatoi alle 16.30.

REPORT

Gruppo in palestra per iniziare con l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo, il rialzato, dove la squadra ha proseguito il riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti con l'ausilio degli ostacoli e dei coni. L'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni sul possesso, che hanno preceduto un lavoro tecnico focalizzato sulle conclusioni. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione di ieri”. Questo il comunicato del Milan in merito all'allenamento di ieri.

Il comunicato del Milan in merito al doppio allenamento di oggi

“MARTEDÌ 19 LUGLIO

Il programma di domani prevede una doppia seduta di allenamento”. Questo il comunicato del Milan sull'allenamento singolo dei rossoneri nella giornata di ieri e sul doppio allenamento dei rossoneri in quella di oggi. <<<Sul nostro sito potete trovare la diretta testuale del mercato rossonero aggiornato ora per ora. Paolo Maldini e Frederic Massara pensano ad uno scambio con il Real Madrid: ecco il possibile giro di fantasisti tra Italia e Spagna!>>>