Qui Milanello – Mattinata di lavoro per i rossoneri: poi pomeriggio libero

I rossoneri svolgeranno un unico allenamento giornaliero in mattinata a Milanello. Pioli ha poi concesso il pomeriggio libero

Il Milan di Stefano Pioli è reduce da due giorni di tour de force in quel di Milanello. Sarebbero dovuti essere due doppi allenamenti per mettere benzina nelle gambe in vista dell'esordio stagionale in Serie A in programma sabato 13 agosto a San Siro contro l'Udinese. Il secondo allenamento che doveva svolgersi ieri nel pomeriggio è stato però annullato e si è andati così a variare il programma iniziale. Oggi, invece, il Milan scenderà in campo una sola volta per un allenamento mattutino. Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha concesso poi mezza giornata libera ai suoi giocatori. Come d'altronde è successo anche nella giornata di ieri.

“Squadra a Milanello questa mattina per il consueto ritrovo per colazione, prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno. Una variazione sul programma con l'annullamento della sessione pomeridiana.

Inizio in palestra per l'attivazione muscolare, a seguire squadra in campo per partecipare alla fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici, fatti con l'ausilio degli ostacoli bassi. L'allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in alcuni torelli a tema, a seguire lavoro sul possesso e una serie di esercitazioni tecniche con la squadra divisa per reparti. Infine, lavoro aerobico per chiudere la sessione odierna”.

“GIOVEDÌ 21 LUGLIO

"GIOVEDÌ 21 LUGLIO

Il programma di domani prevede un solo allenamento al mattino". Questo il comunicato ufficiale del Milan presente sul sito rossonero in merito al doppio allenamento di ieri e all'allenamento singolo in programma questa mattina.