Qui Milanello – Oggi Pioli ha concesso un giorno di riposo

Stefano Pioli ha concesso un giorno libero a tutti i giocatori del Milan. Dopo essersi allenati ieri, gli allenamenti riprendono domani

La società rossonera ha pubblicato un comunicato ufficiale in merito all'allenamento svolto ieri dal Milan di Stefano Pioli che per oggi ha concesso invece un'intera giornata di riposo ai propri giocatori.

“LUNEDI' 9 MAGGIO: Rientrata in nottata da Verona, la squadra si è ritrovata questa mattina a Milanello per l'allenamento post partita. Anche oggi presenti presso il Centro Sportivo, per seguire la seduta, Paolo Maldini e Frederic Massara. In palestra, per il consueto lavoro defaticante, gli undici partenti di ieri sera. In campo, invece, gli altri componenti della rosa che hanno iniziato il lavoro con alcuni esercizi atletici eseguiti con l'ausilio degli ostacoli bassi. L'allenamento è poi proseguito con una serie di esercitazioni tecniche che hanno preceduto un lavoro sul possesso; a chiudere la sessione odierna la consueta partitella su campo ridotto”.