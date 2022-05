Qui Milanello – Rossoneri in campo: si prepara la sfida all’Hellas Verona

Il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo a breve per continuare a preparare la sfida all'Hellas Verona di Igor Tudor

La formazione rossonera scenderà in campo a minuti per continuare a preparare la prossima delicata sfida di Serie A contro l'Hellas Verona.

“MARTEDI' 3 MAGGIO: Rossoneri a Milanello ieri per la ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso dal Mister; squadra al lavoro nel primo pomeriggio per iniziare la preparazione in ottica Verona, prossima avversaria in campionato. Gruppo subito in campo per l'attivazione muscolare con una serie di esercizi atletici eseguiti nella porzione di campo alle spalle della porta. L'allenamento è proseguito con alcuni lavori sul possesso e una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna”.