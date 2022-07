Qui Milanello – Allenamento mattutino agli ordini di Stefano Pioli

I rossoneri allenati da Stefano Pioli scenderanno sui campi di Milanello per una seduta mattutina. Il comunicato

Il Milan allenato da Stefano Pioli è reduce da un'amichevole con la formazione Primavera allenata da Ignazio Abate in quel di Milanello. Nella giornata di ieri dopo il consueto riscaldamento si è svolto un test in famiglia per mettere benzina nelle gambe in vista dell'esordio stagionale in Serie A in programma sabato 13 agosto a San Siro contro l'Udinese. Oggi, invece, il Milan scenderà in campo una sola volta per un allenamento mattutino. Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha concesso poi mezza giornata libera ai suoi giocatori. Come d'altronde è successo anche nella giornata di ieri.

Il comunicato del Milan sul test in famiglia di ieri mattina

“Allenamento mattutino a Milanello ieri, dove la squadra si è ritrovata negli spogliatoi alle 9.30.

REPORT

Inizio in palestra per la consueta attivazione muscolare, prima di uscire sul campo dove il gruppo ha terminato il riscaldamento con alcuni torelli a tema. La seduta è proseguita con una partita di allenamento - quattro tempi da 20 minuti - con la formazione Primavera: nell'occasione sono stati impiegati tutti i componenti della rosa”. Questo il comunicato ufficiale della società rossonera in merito al test in famiglia di ieri mattina.

Il comunicato del Milan in merito alla sessione di allenamento in programma stamattina

Il programma di domani prevede un solo allenamento al mattino". Questo il comunicato ufficiale del Milan presente sul sito rossonero in merito al doppio allenamento di ieri e all'allenamento singolo in programma questa mattina.