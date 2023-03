Qui Milanello – Rossoneri in campo ora per un allenamento mattutino

Il Milan di Stefano Pioli è in campo ora a Milanello nonostante la pausa per le Nazionali. Il punto sugli allenamenti dei rossoneri

Il Milan allenato da Stefano Pioli è reduce da un allenamento nella giornata di ieri. Anche oggi i rossoneri hanno una sessione di allenamento e sono in campo ora. Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha concesso mezza giornata libera ai suoi giocatori al pomeriggio. Come d'altronde è successo anche nella giornata di ieri, anche se al mattino.

Il comunicato del Milan sull'allenamento di ieri

“Ieri ritrovo a Milanello per pranzo dopo i tre giorni di riposo concessi da Mister Pioli, gruppo a ranghi ridotti stante le assenze dei rossoneri impegnati con le rispettive selezioni nazionali. REPORT: Squadra subito in campo per iniziare l'attivazione muscolare svolta nella porzione dietro le porte, a seguire alcuni torelli per completare la fase di riscaldamento. Proseguendo, spazio a una serie di lavori atletici abbinati ad esercitazioni tecniche: ovvero tre stazioni per il lavoro tecnico da raggiungere con degli allunghi lungo il perimetro. Infine, si è giocata la consueta partitella su campo ridotto”.